La Grainerie, le dimanche 14 novembre à 14:30

Pour les petits, les moyen.ne.s, les grands, les immenses, pour les ordinaires et les extra-ordinaires, pour les curieu.ses.x, les sceptiques, les passionnés, les sages, les rebelles et les terribles. Des ateliers d’initiation (équilibre sur objets, trapèze, acrobatie, jonglerie…) seront proposés pour une après-midi de partage et de convivialité unique ! Par Haz’Art est une école de cirque adapté qui développe de nombreux partenariats avec des institutions telles que IME, SESSAD, CHU afin de situer le cirque comme activité de médiation : un outil au service du pratiquant. Son équipe d’animateurs propose aussi des ateliers hebdomadaires pour tous les publics : bébés/parents, enfants, ados, adultes, séniors, avec ou sans handicap. **3-5 euros** **sans réservation** **3 Heures** [**parhazart.org**](http://www.parhazart.org/) L’association Par Haz’Art vous invite à découvrir le cirque sous toutes ses formes ! La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma Haute-Garonne

