3 EUR 3 5 Au programme de cette journée !

ATELIERS CIRQUE POUR TOU.TE.S

Une après midi réservée à l’amusement, au partage en famille, entre ami.e.s pour essayer et découvrir les arts du cirque en mixité !

De 14h à 16h ! Tout public.

SPECTACLES AMATEURS ET AMATRICES

Une soirée pailletée de spectacles dont un spectacle réalisé par la Fédération Régionale des Écoles de Cirque Midi Pyrénées avec la Cie Roberte et Robert, suivi d’une scène ouverte saupoudrée de numéros divers et variés.

A 16h ! A partir de 5 ans

Retrouvez toutes les infos sur : lanuitducirque.com

Une journée d’ateliers et de spectacles !

