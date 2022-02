CIRQUE : ZWÄI Neufchâteau Neufchâteau Catégories d’évènement: Neufchâteau

CIRQUE : ZWÄI
Espace Culturel François Mitterand
1 rue Louis Regnault
Neufchâteau

2022-05-15 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-15 16:05:00 16:05:00

Neufchâteau Vosges Neufchâteau 10 EUR Deux personnages se rencontrent dans un espace. Chacun est obnubilé par sa perception personnelle. Il est à la recherche de l’ordre parfait, elle aspire à la légèreté des hauteurs. Chacun a besoin de l’influence de l’autre pour atteindre ses objectifs personnels.

On s’immisce dans la réalité du partenaire de jeu avec malice, stratégie et amour.

A cet égard, les conflits sont résolus avec créativité jusqu'à ce que les personnages constatent qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour réaliser leurs rêves. Corde volante, équilibre, jonglerie, acrobaties aériennes, le duo fusionne avec harmonie, vitesse et légèreté, cirque et théâtre, originalité et variété. Une œuvre pour toute la famille ! D'une beauté remarquable, le spectateur est frissonnant d'émotions !

