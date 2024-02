Cirque Zavatta, spectacle 2024 « Oz’éclats » Marsac-sur-l’Isle, samedi 9 mars 2024.

Cirque Zavatta, spectacle 2024 « Oz’éclats » Marsac-sur-l’Isle Dordogne

Samedi 9 mars 15h et 18h

Déjà 45 ans que l’enseigne ZAVATTA circule sur les routes de l’hexagone et cette année le Nouveau Cirque Zavatta est encore fier de faire perdurer la tradition instaurée par le plus populaire des clowns français, Achille. Ce nouveau spectacle 2024 c’est 2 heures de spectacle inédit, d’émotions, de frissons, de sensations, de rires. 2 heures de spectacle pour un moment unique de féerie en compagnie des acrobates, clown, jongleur et attractions internationales sous un chapiteau de 1000 places.

Il est temps de retrouver les souvenirs d’enfance, l’odeur du pop-corn, de la barbe à papa, l’odeur de la piste …

Le Cirque Zavatta est impatient de vous retrouver sous son chapiteau pour un moment de plaisir et de joie partagé.

Tarifs :

Gradin de côté 12€ (enfant) et 15€ (adulte)

Gradin de face 20€ (enfant) et 25€ (adulte)

Loge 25€ (enfant) et 30€ (adulte) 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 18:00:00

fin : 2024-03-09

ZAE de Saltgourde

Marsac-sur-l’Isle 24430 Dordogne Nouvelle-Aquitaine programmation.nouveau.cirque.zavatta@laposte.net

L’événement Cirque Zavatta, spectacle 2024 « Oz’éclats » Marsac-sur-l’Isle a été mis à jour le 2024-02-20 par OT de Périgueux