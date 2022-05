CIRQUE ZAVATTA Nancy, 26 mai 2022, Nancy.

CIRQUE ZAVATTA Rue Catherine Opalinska PARC DES EXPOSITIONS DE NANCY Nancy

2022-05-26 16:00:00 – 2022-05-29 Rue Catherine Opalinska PARC DES EXPOSITIONS DE NANCY

Nancy Meurthe-et-Moselle

Le grand cirque Achille Zavatta fils vient à Nancy pour plusieurs représentations du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai avec un tout nouveau spectacle intitulé : La légende de King Kong !

Au programme : jongleur, adrénaline avec l’équilibriste au rouleau américain, romance et prouesse artistique avec Tarzan et Jane aux tissus aérien, frisson et frayeur avec l’incroyable roue de la mort, les nobles équidés de Jessy Cagniac, poésie et féerie avec la spirale aérienne accompagnée d’un magnifique cheval Andalou, rire et amusement avec le célèbre clown Mosquito du Mexique, sans oublier un immense King Kong robotisé et animé de 8 mètres de haut ainsi que les danseuses du cirque Achille Zavatta fils !

+33 6 01 04 06 13 https://cirquezavattafils.simdif.com/

Rue Catherine Opalinska PARC DES EXPOSITIONS DE NANCY Nancy

dernière mise à jour : 2022-05-17 par