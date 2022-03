Cirque ZAVATTA Chancelade, 22 mars 2022, Chancelade.

Cirque ZAVATTA Chancelade

2022-03-22 – 2022-03-27

Chancelade Dordogne Chancelade

Du mardi 22 au dimanche 27 mars

À l’occasion de sa nouvelle tournée 2022, le Nouveau Cirque Zavatta présente son nouveau spectacle “Tous au Cirque” alliant le prestige et la renommée de l’enseigne Zavatta

Deux heures de spectacle inédit pour un moment unique et féerique. Sensations, rires et émotions sont les maîtres mots de ce e édition.

Ce nouveau spectacle est une alliance de tradition et de modernité à l’heure où le cirque doit faire face à un renouvellement de son image.

Tous au Cirque !Ne verra pas la participation d’animaux sauvages. Pour ce nouveau spectacle, époustoufflants Rollers, féérique acrobate, malicieux poneys, imposants dromadaires, étonnant jongleur, déconcertant Rola-Bola, clown amusant et attachant …

Le Nouveau Cirque Zava a est impatient de vous retrouver sous son zénith itinérant de 1000 places pour un moment de plaisir et de joie partagé .

+33 6 68 52 31 60

Zavatta

Chancelade

