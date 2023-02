Cirque « Vérone » Monistrol-sur-Loire Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Monistrol-sur-Loire

Cirque « Vérone », 1 mars 2023, Monistrol-sur-Loire . Cirque « Vérone » Espace Beauvoir Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

2023-03-01 16:00:00 – 2023-03-01 Monistrol-sur-Loire

Haute-Loire Spectacle de cirque sous chapiteau chauffé. Les spectacles auront lieu le Mercredi 1 Mars à 16H, Samedi 4 Mars à 16H, et Dimanche 5 Mars à 16H. +33 6 58 12 12 47 Monistrol-sur-Loire

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Monistrol-sur-Loire Autres Lieu Monistrol-sur-Loire Adresse Espace Beauvoir Monistrol-sur-Loire Haute-Loire Ville Monistrol-sur-Loire lieuville Monistrol-sur-Loire Departement Haute-Loire

Cirque « Vérone » 2023-03-01 was last modified: by Cirque « Vérone » Monistrol-sur-Loire 1 mars 2023 Espace Beauvoir Monistrol-sur-Loire Haute-Loire Haute-Loire Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire