Cirque Ven Thann, mardi 26 mars 2024.

Cirque Ven Thann Haut-Rhin

Un spectacle où l’équilibre, le jonglage, le mât chinois et la danse dialoguent dans un ensemble poétique.

Ven , viens en espagnol ou encore ils voient . Un cercle est là, posé à même le sol, une lisière discrète entre le public et les deux artistes. On voit avec l’ouïe, on regarde avec les sens. Le geste s’incarne et se nourrit d’une technique très maîtrisée, où l’équilibre, le jonglage, le mât chinois et la danse dialoguent dans un ensemble poétique. EUR.

Début : 2024-03-26 20:00:00

fin : 2024-03-26

51 rue Kléber

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est contact@ectc.fr

