Cirque “UBA” – Smart Compagnie La Rivière, 9 juillet 2022, La Rivière.

Cirque “UBA” – Smart Compagnie 2022-07-09 21:00:00 – 2022-07-09 22:10:00

La Rivière Gironde La Rivière

UBA réunit trois générations d’artistes circassiens : les uns en pleine quête de performances et de sensations fortes, les autres en recherche d’équilibre entre acquis et transmission…

Un dialogue où convergent nos émotions, nos envies, nos faiblesses, nos joies… ouvrir des espaces où il est question d’humanité et d’humilité…. tout public (70min)

