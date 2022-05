Cirque Trottola – Campana Marcy-l’Étoile Marcy-l'Étoile Catégories d’évènement: Marcy-l'Étoile

Rhône

Cirque Trottola – Campana Marcy-l’Étoile, 4 juillet 2022, Marcy-l'Étoile. Cirque Trottola – Campana Domaine de Lacroix Laval 1171 Avenue de Lacroix-Laval Marcy-l’Étoile

2022-07-04 20:30:00 – 2022-07-05 Domaine de Lacroix Laval 1171 Avenue de Lacroix-Laval

Marcy-l’Étoile Rhône Marcy-l’Étoile EUR Ils semblent tomber de la Lune et pourtant… Le clown Bonaventure Gacon et la trapéziste Titoune sont presque étonnés d’être là, parmi nous, au cœur de la

piste : “On est où ? Il se passe quoi ? Ça rime à quoi ? C’est quoi l’histoire ?” questionnent-ils. Domaine de Lacroix Laval 1171 Avenue de Lacroix-Laval Marcy-l’Étoile

