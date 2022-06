Cirque théâtre « le Cabarêve » Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau Catégories d’évènement: 24380

Val de Louyre et Caudeau

Cirque théâtre « le Cabarêve » Val de Louyre et Caudeau, 10 juin 2022, Val de Louyre et Caudeau. Cirque théâtre « le Cabarêve » Lieu-dit Le Bourg Espace Culturel André Malraux Val de Louyre et Caudeau

2022-06-10 – 2022-06-10 Lieu-dit Le Bourg Espace Culturel André Malraux

Val de Louyre et Caudeau 24380 6 6 EUR Présenté par la compagnie Les Nouveaux Nez.

En collaboration avec le PNC Agora de Boulazac

Spectacle où cohabitent la prouesse circassienne, les numéros clownesques et la musique vivante. Le cabarêve, c’est ce lieu fantasque, presque incroyable où le burlesque croise de temps à autre la route du monstrueux fantastique. Au cabarêve, tout le monde est acteur, les artistes sur scène, le monde en coulisse, mais aussi le public qui prend part intégrante au triomphe ou à la désolation d’un théâtre de l’humanité en désuétude.

Un spectacle d’une bouillonnante complétude accessible dès 8 ans.

Durée 1h40 – sur réservation Présenté par la compagnie Les Nouveaux Nez.

Spectacle où cohabitent la prouesse circassienne, les numéros clownesques et la musique vivante.

Un spectacle d’une bouillonnante complétude accessible dès 8 ans.

Durée 1h40 – sur réservation Présenté par la compagnie Les Nouveaux Nez.

En collaboration avec le PNC Agora de Boulazac

Spectacle où cohabitent la prouesse circassienne, les numéros clownesques et la musique vivante. Le cabarêve, c’est ce lieu fantasque, presque incroyable où le burlesque croise de temps à autre la route du monstrueux fantastique. Au cabarêve, tout le monde est acteur, les artistes sur scène, le monde en coulisse, mais aussi le public qui prend part intégrante au triomphe ou à la désolation d’un théâtre de l’humanité en désuétude.

Un spectacle d’une bouillonnante complétude accessible dès 8 ans.

Durée 1h40 – sur réservation ©AGORA PNC

Lieu-dit Le Bourg Espace Culturel André Malraux Val de Louyre et Caudeau

dernière mise à jour : 2022-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: 24380, Val de Louyre et Caudeau Other Lieu Val de Louyre et Caudeau Adresse Lieu-dit Le Bourg Espace Culturel André Malraux Ville Val de Louyre et Caudeau lieuville Lieu-dit Le Bourg Espace Culturel André Malraux Val de Louyre et Caudeau Departement 24380

Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau 24380 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-de-louyre-et-caudeau/

Cirque théâtre « le Cabarêve » Val de Louyre et Caudeau 2022-06-10 was last modified: by Cirque théâtre « le Cabarêve » Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau 10 juin 2022 24380 Val de Louyre et Caudeau

Val de Louyre et Caudeau 24380