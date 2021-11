Cirque – théâtre équestre : Avant la nuit d’après Mulhouse, 18 décembre 2021, Mulhouse.

Cirque – théâtre équestre : Avant la nuit d’après Mulhouse

2021-12-18 – 2021-12-23

Mulhouse Haut-Rhin

EUR Ce spectacle vous entraine dans un entre deux mondes. Au centre de la piste, un carrousel arrêté tourmente un acteur dans cet ailleurs. Les figurines du manège le hante comme ses fantômes. Dans un univers fantastique cocasse, entre rêve et réalité, vie et mort, son procès s’ouvre… Dans cette fresque vivante aux lumières douces, poudreuses et satinées, vous trouverez de la voltige, de la liberté, un mât chinois, de la musique, des chants et des acrobaties. A partir de 6 ans.

+33 7 81 40 55 11

Ce spectacle vous entraine dans un entre deux mondes. Au centre de la piste, un carrousel arrêté tourmente un acteur dans cet ailleurs. Les figurines du manège le hante comme ses fantômes. Dans un univers fantastique cocasse, entre rêve et réalité, vie et mort, son procès s’ouvre… Dans cette fresque vivante aux lumières douces, poudreuses et satinées, vous trouverez de la voltige, de la liberté, un mât chinois, de la musique, des chants et des acrobaties. A partir de 6 ans.

Mulhouse

dernière mise à jour : 2021-11-15 par