La balançoire géante | Cirque-Théâtre Quartier d’été | week-end #2 Cirque-Théâtre d’Elbeuf Elbeuf, 1 juin 2024, Elbeuf.

Nouvelle séquence : Cirque-Théâtre Quartier d’été.

Gratuit sans réservation.

Horaires à venir.

La balançoire géante est un sport extrême inventé en Estonie dans les années 90. Se pratiquant à la manière du saut à la perche (on annonce une hauteur à réaliser), l’objectif est de réaliser un tour complet sur la plus grosse balançoire possible. Ce jour-là, Sidney va tenter de battre son record personnel…

Cirque-Théâtre d'Elbeuf 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-01T16:30:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

