Tombouctou | Cirque-Théâtre Quartier d’été | week-end #1 Vendredi 24 mai 2024, 15h00 Cirque-Théâtre d’Elbeuf Sur réservation

Nouvelle séquence : Cirque-Théâtre Quartier d’été.

Tombouctou tisse un fil entre plusieurs générations. Entre le plancher des vaches et les cieux, un fils emmène son père, tout là-haut, à 10 mètres au-dessus du sol. Une expédition périlleuse au cours de laquelle ils nous livrent leurs rêves et leurs histoires. Un cheminement sensible à travers la mémoire d’un village de la Venise verte jusqu’à Tombouctou, la « perle du désert ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-24T15:00:00+02:00 – 2024-05-24T15:30:00+02:00

