JUKEBOX CIRQUE – Alain Reynaud Cirque-Théâtre d’Elbeuf Elbeuf, 20 avril 2024, Elbeuf.

JUKEBOX CIRQUE – Alain Reynaud Samedi 20 avril 2024, 18h00 Cirque-Théâtre d’Elbeuf Sur réservation

Avant-premières du spectacle.

Dans le cadre des Family Fun Days.

Trois duos musicaux et circassiens aux couleurs et aux scénographies différentes jaillissent de ce Jukebox cirque. Six artistes, qu’on dirait sortis de la machine, se succèdent dans un face-à-face vivant et intense. L’un jongle au son de la clarinette, tandis que l’autre voltige sur des airs de violoncelle quand le suivant s’élance dans sa roue allemande sur des notes de piano. Ces 3 pièces courtes sont reliées en une sonate de cirque… Allégro con salto.

Cirque-Théâtre d'Elbeuf 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-20T18:00:00+02:00 – 2024-04-20T19:00:00+02:00

