BAOUM !!! – Compagnie SCoM – Coline Garcia Cirque-Théâtre d’Elbeuf Elbeuf, 20 avril 2024, Elbeuf.

BAOUM !!! – Compagnie SCoM – Coline Garcia 20 et 21 avril 2024 Cirque-Théâtre d’Elbeuf Sur réservation

Premières.

Dans le cadre des Family Fun Days.

Invitée en 2022, avec TRAIT(s), puis en 2023 avec M.A.I.S.O.N, Coline Garcia nous offre cette fois les premières de sa nouvelle création réunissant 2 artistes autour de l’acrobatie et du beat-box, pratique musicale où la bouche fait claquer les sons dans le micro. BAOUM !!! nous réserve un festival d’explosions en tout genre, jouant avec le corps, l’air et les matières plastiques. Car qui n’a jamais pris plaisir à faire péter du papier bulle ? Un spectacle marrant et détonnant

« Un cirque graphique intelligent et sensible. » La Terrasse

Cirque-Théâtre d’Elbeuf 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.cirquetheatre-elbeuf.com/spectacle/baoum__/1810 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0232131050 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-20T10:45:00+02:00 – 2024-04-20T11:20:00+02:00

2024-04-21T15:30:00+02:00 – 2024-04-21T16:05:00+02:00