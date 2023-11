RADIO MANIOK – Cie Cirquons Flex (Île de la Réunion) Cirque-Théâtre d’Elbeuf Elbeuf, 5 avril 2024, Elbeuf.

RADIO MANIOK – Cie Cirquons Flex (Île de la Réunion) 5 et 6 avril 2024 Cirque-Théâtre d’Elbeuf Sur réservation

Premières.

Après avoir sillonné l’Océan Indien et bien des contrées, la compagnie réunionnaise Cirquons Flex s’inspire d’une histoire méconnue. Durant la seconde guerre mondiale, La Réunion fut coupée du monde. Deux années sans qu’aucun bateau ne vienne ravitailler l’île. Radio Maniok s’inspire de ces « Années Terribles » où tout venait à manquer et s’intéresse à « l’autosuffisance heureuse », faite de solidarité et d’inventivité, dans cette aventure acrobatique et musicale.

Bord de piste : rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du vendredi 5 avril.

Cirque-Théâtre d’Elbeuf 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.cirquetheatre-elbeuf.com/spectacle/radio_maniok/1802 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0232131050 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-05T20:30:00+02:00 – 2024-04-05T22:00:00+02:00

2024-04-06T18:00:00+02:00 – 2024-04-06T19:30:00+02:00