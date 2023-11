LES ÉTABLISSEMENTS FÉLIX TAMPON CHEZ VOUS – Cie Les Nouveaux Nez / Alain Reynaud Cirque-Théâtre d’Elbeuf Elbeuf, 22 mars 2024, Elbeuf.

Un grand moment de music-hall où la chanson, le cirque et les histoires humaines s’enlacent. Un spectacle clownesque, acrobatique et musical avec son lot d’excentricité, de surprises et de tragédie grecque. Un cabaret de rêve présenté par cette grande entreprise de divertissement en tout genre que sont « Les Établissements Félix Tampon ». Un grand bazar, un joyeux dérapage où l’on constate encore une fois que le rêve a ceci de particulier : ce n’est pas la réalité !

Cirque-Théâtre d'Elbeuf 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-22T20:30:00+01:00 – 2024-03-22T22:00:00+01:00

2024-03-23T18:00:00+01:00 – 2024-03-23T19:30:00+01:00