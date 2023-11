BASKETTEUSES DE BAMAKO – Cie Thomas Guérineau Cirque-Théâtre d’Elbeuf Elbeuf, 13 mars 2024, Elbeuf.

Premières – En ouverture de SPRING.

Quand la pratique du basket et les arts traditionnels maliens rencontrent le jonglage-musical de Thomas Guérineau, le ballon de basket devient un instrument de percussion et les basketteuses de véritables jongleuses en herbe. Aux sons de chants et rythmes d’Afrique de l’Ouest se déploie un grand ballet singulier mêlant art et sport, annonciateur d’un été olympique.

Cirque-Théâtre d'Elbeuf 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-13T19:00:00+01:00 – 2024-03-13T20:00:00+01:00

2024-03-15T20:00:00+01:00 – 2024-03-15T21:00:00+01:00