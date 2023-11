L’ABSOLU – Cie Les Choses de Rien / Boris Gibé Cirque-Théâtre d’Elbeuf Elbeuf Catégories d’Évènement: Elbeuf

Seine-Maritime L’ABSOLU – Cie Les Choses de Rien / Boris Gibé Cirque-Théâtre d’Elbeuf Elbeuf, 9 février 2024, Elbeuf. L’ABSOLU – Cie Les Choses de Rien / Boris Gibé 9 – 17 février 2024 Cirque-Théâtre d’Elbeuf Sur réservation Pour ces deuxièmes retrouvailles avec l’inventeur-circassien Boris Gibé, il vous faudra tout d’abord pénétrer au coeur de son « Silo ». Prenant la forme d’un chapiteau de tôle de 12 mètres de haut, il se dresse au centre de la piste du Cirque-Théâtre. L’architecture d’hier enveloppe celle d’aujourd’hui. Première mise en abîme. À l’intérieur, 2 escaliers s’enchevêtrent l’un dans l’autre sur 4 étages dans une double révolution et accueillent les spectateurs sur plusieurs niveaux. Dans cet espace à huis clos, la compagnie Les Choses de Rien interroge notre rapport au vide, au néant, à la plénitude. Au fil d’une fascinante chorégraphie aérienne chapitrée en triptyque, l’acrobate déploie son corps dans une confrontation aux éléments, animé par la recherche de l’Absolu.

Osez le vertige ! Seules 100 personnes pourront profiter simultanément de cette expérience sensorielle et physique originale. « Pour sa création “L’Absolu”, cet acrobate féru de bidouilles et d’architectures a conçu un petit théâtre circulaire d’une centaine de places…Un solo vertigineux. » Télérama • Pass 2 spectacles : Curiosités et Affinités Anatomie du Désir + L’Absolu

> avec la carte d’adhésion, le 2e spectacle est à 6€ (au lieu de 9€ ou 11€)

> sans la carte d’adhésion, le 2e spectacle est à 11€ (au lieu de 13€ ou 17€) Cirque-Théâtre d’Elbeuf 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.cirquetheatre-elbeuf.com/spectacle/l-absolu/1789 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0232131050 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-09T20:30:00+01:00 – 2024-02-09T21:30:00+01:00

2024-02-17T18:00:00+01:00 – 2024-02-17T19:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Elbeuf, Seine-Maritime Autres Lieu Cirque-Théâtre d'Elbeuf Adresse 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf Ville Elbeuf Departement Seine-Maritime Lieu Ville Cirque-Théâtre d'Elbeuf Elbeuf latitude longitude 49.290642;1.011202

Cirque-Théâtre d'Elbeuf Elbeuf Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/elbeuf/