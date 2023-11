STEK – Intrépidus Cirque-Théâtre d’Elbeuf Elbeuf, 20 janvier 2024, Elbeuf.

Stek c’est la rue, avec son bruit et sa fumée.

La rue, habitée par 4 clowns, cascadeurs et catcheurs à leurs grandes heures,animés par une furieuse envie de vivre. Jongleurs, danseurs, voltigeurs, Ottavio, Analia, Léo et Mario forment un quatuor cosmopolite venu d’Italie, d’Uruguay, de France et du Mexique. Ensemble, ils se glissent dans la peau et les vêtements rapiécés de personnages en marge, donnant corps aux invisibles de nos villes.

Dans leur turbulent quotidien, la vie peut valoir un morceau de pain (Stek), et les affamés devenir frères ou ennemis pour subsister. Sur des sons hip-hop, punk, ou reggae, ils cavalcadent à fond la caisse, et nous entraînent dans leurs péripéties foutraques. Courses-poursuites, saltos et rebonds sur containers et objets de fortunes s’enchaînent : il faut avancer, coûte que coûte. Cette équipée porte avec elle un vent rafraîchissant et sauvage, oscillant entre folie jubilatoire et humour noir grinçant. Entraînés dans leur tourbillon loufoque, bousculés par leur audace irrévérencieuse éloignée de toute convention, nous voilà pris de tournis.

Quand soudain, le temps se fige…

Cirque-Théâtre d'Elbeuf 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie

