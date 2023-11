FORAINE – Cie Bal / Jeanne Mordoj Cirque-Théâtre d’Elbeuf Elbeuf, 5 janvier 2024, Elbeuf.

FORAINE – Cie Bal / Jeanne Mordoj 5 – 7 janvier 2024 Cirque-Théâtre d’Elbeuf Sur réservation

Approchez, approchez ! Entrez dans cet espace de curiosité, fait d’entre-sorts et d’attractions. Venez rencontrer la bonimenteuse ventriloque, découvrir l’Homme coquille, approcher l’Homme muscle, mi fakir-mi serpent, visiter la baraque des poupées, vous attabler avec Jeanne la médium qui saisira les contours de votre personnalité.

Déambulez, laissez-vous troubler par votre propre apparence face à un miroir déformant. Il y aura du vertige, de l’intimité et de la fantaisie au fil de ce parcours dans le Cirque-Théâtre, entre pénombre et lumière. Au centre de la piste, une immense bulle blanche, carrée. Tout autour, sept baraques foraines, aussi mystérieuses qu’étonnantes.

Alors, prêts pour l’inattendu ? Vous n’aurez qu’à suivre Barba, petit être de 30 cm fort en gueule qui guidera vos pas. Car dans Foraine, c’est un peu elle la patronne.

« La compagnie BAL est issue des arts du cirque mais plonge plus profondément ses racines dans le spectacle forain, là où le sensationnel fusionne avec l’intime. Autrefois, des montreurs ambulants circulaient pour présenter aux yeux des habitants des êtres et des choses qui sortaient de l’ordinaire, suscitant émerveillement et trouble. Grâce à eux, on pouvait franchir le seuil du quotidien et s’embarquer vers l’étrange, aux confins du possible. Des artistes d’aujourd’hui ont hérité de l’esprit qui traversait ces attractions oubliées. Avec Foraine, Jeanne Mordoj invite à s’immerger dans des espaces inaccoutumés. »

Naly Gérard

L’ENTRE-SORT. On appelle ainsi, dans le monde des saltimbanques, la baraque dans laquelle se tiennent les monstres de foire et curiosités. On entre, on sort, voilà.

Cirque-Théâtre d'Elbeuf 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-05T20:30:00+01:00 – 2024-01-05T22:00:00+01:00

2024-01-07T15:00:00+01:00 – 2024-01-07T16:30:00+01:00