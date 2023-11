FARAËKOTO – Cie 6ème dimension Cirque-Théâtre d’Elbeuf Elbeuf, 16 décembre 2023, Elbeuf.

FARAËKOTO – Cie 6ème dimension Samedi 16 décembre, 19h00 Cirque-Théâtre d’Elbeuf Sur réservation

La Ville d’Elbeuf-sur-Seine renouvelle cette année son invitation à la Cie La 6e dimension.

Après le succès de l’édition de décembre 2022, la Ville d’Elbeuf renouvelle sa proposition de spectacle suivi d’un temps de danse hip-hop, le tout orchestré par la compagnie rouennaise 6e Dimension ! Faraëkoto est librement inspiré du conte populaire malgache lui-même inspiré des histoires d’Hansel et Gretel Ne pouvant aider leurs parents aux travaux des champs, Fara et Koto sont abandonnés et perdus dans la forêt. Car Fara et Koto ne sont pas des enfants ordinaires. Au fil de leurs aventures, ils vont progressivement prendre confiance en leur singularité. Ils amènent petits et grands à renouveler leur regard sur le handicap et à accepter l’altérité. Mêlant danse hip-hop, textes et vidéo, ce conte dansé nous immerge dans un univers tendre et émouvant qui invite à l’émerveillement comme à la réflexion.

Chaussez vos plus belles baskets pour le bal hip-hop participatif qui aura lieu sur la piste du Cirque-Théâtre à l’issue du spectacle !

« Deux danseurs d’une grande technicité » Télérama

