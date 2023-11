[Spectacle – Bal] Faraëkoto & Bal Hip Hop participatif Cirque-Théâtre d’Elbeuf Elbeuf Catégories d’Évènement: Elbeuf

Seine-Maritime [Spectacle – Bal] Faraëkoto & Bal Hip Hop participatif Cirque-Théâtre d’Elbeuf Elbeuf, 16 décembre 2023, Elbeuf. [Spectacle – Bal] Faraëkoto & Bal Hip Hop participatif Samedi 16 décembre, 19h00 Cirque-Théâtre d’Elbeuf Tout public à partir de 7 ans, sur réservation Par la Cie 6e Dimension

Ne pouvant aider leurs parents aux travaux des champs, Fara et Koto sont abandonnés dans la forêt. Elle, « la sœur, avait les jambes toutes molles », lui, « le frère, ne pouvait pas parler ». Ces êtres « différents » vont progressivement réaliser qu’ils peuvent être capables d’explorer de nouvelles possibilités, amenant le spectateur à réinterroger son propre regard sur le handicap et plus largement, les différences. Sous la conduite de danseurs professionnels, venez danser le hip hop en famille ou entre amis à la suite du spectacle Faraëkoto. Tout public à partir de 7 ans / Tarif unique : 5 euros ( spectacle + bal ) Plus d’infos au :

Tél. 02 32 96 99 22

Réservation au :

Tél. 02 32 13 10 50

Mail :

info@cirquetheatre.com Samedi 16 décembre, spectacle de 19h à 20h, Bal de 20h30 à 22h au Cirque Théâtre d’Elbeuf Cirque-Théâtre d’Elbeuf 2 rue Henry. 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « info@cirquetheatre.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 96 99 22 »}] [{« link »: « mailto:info@cirquetheatre.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T19:00:00+01:00 – 2023-12-16T22:00:00+01:00

2023-12-16T19:00:00+01:00 – 2023-12-16T22:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Elbeuf, Seine-Maritime Autres Lieu Cirque-Théâtre d’Elbeuf Adresse 2 rue Henry. 76500 Elbeuf Ville Elbeuf Departement Seine-Maritime Lieu Ville Cirque-Théâtre d’Elbeuf Elbeuf latitude longitude 49.290642;1.011202

Cirque-Théâtre d’Elbeuf Elbeuf Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/elbeuf/