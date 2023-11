YÉ ! – Circus Baobab (Guinée) Cirque-Théâtre d’Elbeuf Elbeuf, 8 décembre 2023, Elbeuf.

YÉ ! – Circus Baobab (Guinée) 8 – 10 décembre Cirque-Théâtre d’Elbeuf Sur réservation

Après avoir conquis le public de La Scala Paris et d’Avignon, le mythique Circus Baobab est de retour sur la piste du Cirque-Théâtre ! Yé désigne l’eau en langue soussou. Le constat brutal de sa raréfaction, a fortiori en Afrique de l’Ouest d’où la troupe est originaire, est le point de départ de ce spectacle engagé. Voltigeant à plus de sept mètres de haut, formant de vertigineuses pyramides humaines, les artistes guinéens incarnent la résistance

face à l’effondrement et offrent un vibrant plaidoyer sur la nécessité du partage. Mains à mains, saltos et lancés s’enchainent à une vitesse impressionnante, offrant des tableaux doublement aériens et terrestres, emprunts de techniques de danse urbaine. L’iconoclaste Yann Ecauvre du cirque Inextremiste signe une mise en scène

d’une force visuelle inoubliable, rendue incandescente par l’interprétation des 13 prodigieux oiseaux-acrobates

qui déploient leur énergie brute sur terre comme dans les airs. Convaincue du pouvoir émancipateur de la pratique

circassienne, la compagnie oeuvre en parallèle de sa tournée mondiale à la création d’une école de cirque

à Conakry, capitale de la Guinée.

« Circus Baobab, le réveil de la légende guinéenne. Partout où ils se présentent, l’ambiance est électrique. » Le Monde

Bord de piste : rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du vendredi 8 décembre.

Des gilets vibrants prêtés par l’Opéra de Rouen Normandie sont mis à disposition sur ce spectacle à destination des personnes sourdes ou malentendantes. Réservations : billetterie@cirquetheatre.com

Cirque-Théâtre d’Elbeuf 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.cirquetheatre-elbeuf.com/spectacle/ye_/1779 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0232131050 »}] [{« link »: « mailto:billetterie@cirquetheatre.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T22:00:00+01:00

2023-12-10T15:00:00+01:00 – 2023-12-10T16:30:00+01:00