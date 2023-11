BORBORYGMES / Compagnie SCoM – Coline Garcia Cirque-Théâtre d’Elbeuf Elbeuf, 2 décembre 2023, Elbeuf.

BORBORYGMES / Compagnie SCoM – Coline Garcia Samedi 2 décembre, 11h00, 16h00 Cirque-Théâtre d'Elbeuf

Nous vivons à l’intérieur de notre corps mais nous ne connaissons que peu ses potentialités. Nous n’avons pas toujours la possibilité de regarder les autres de près pour noter nos différences. Parce que nous n’osons pas, parce que nous ne le faisons pas, tout simplement.

Le point de départ de la création est le corps. Le corps comme outil, le corps comme centre de communication, le corps comme objet, le corps comme espace vivant. Ce corps si identique aux autres et si différent à la fois. Les capacités presque infinies dont il dispose, sa singularité, sa fragilité et sa beauté complexe.

Les pistes de recherche de Coline Garcia ont été d’explorer la thématique corporelle via les relations que nous entretenons au quotidien avec notre propre corps. Au travers des grimaces, des sensations, des bruits, des gestes, des mimiques, des émotions, elle a voulu éprouver la dualité du corps fonctionnel et du corps imaginé.

Ce spectacle est une performance circassienne qui refuse le parti pris de la naïveté et de l’infantilisation. Il souhaite faire une parenthèse temporelle pour apprendre de l’autre et de nous-même, pour être curieux, pour oser demander, pour regarder la vie.

Cirque-Théâtre d’Elbeuf 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.cirquetheatre-elbeuf.com/spectacle/borborygmes/1849 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T11:00:00+01:00 – 2023-12-02T11:35:00+01:00

2023-12-02T16:00:00+01:00 – 2023-12-02T16:35:00+01:00