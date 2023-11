SUR LE CHEMIN J’AI RAMASSÉ DES CAILLOUX – Collectif Les Alices / Natalia Dufraisse Cirque-Théâtre d’Elbeuf Elbeuf, 1 décembre 2023, Elbeuf.

SUR LE CHEMIN J’AI RAMASSÉ DES CAILLOUX – Collectif Les Alices / Natalia Dufraisse 1 et 2 décembre Cirque-Théâtre d’Elbeuf Sur réservation

Version longue (55 mn) : MER. 29 NOV à 10h00 / SAM. 2 DEC à 16h00 / DIM. 3 DEC à 15h00

Version courte (35 mn) : SAM. 2 DEC à 11h00

Coup de coeur de la presse aux Rencontres et prix de la Ministre de l’Enfance aux Rencontres Théâtre Jeune Public 2021.

Faisant appel à l’instinct et l’écoute de son jeune public, Natalia invite les petits spectateurs à s’installer en cercle

dans l’espace imaginaire d’une grotte. Manipulant cailloux, lumière et dessins, elle les guide par la voix et le chant au fil d’improvisations. Elle sème discrètement des graines de confiance dans les esprits

de son jeune auditoire, Petits Poucets et Petites Poucettes éclairées, qui sauront demain retrouver leurs chemins même dans l’obscurité la plus complète. Tandis que les plus grands, redécouvrent la surprenante liberté de l’enfance. Dans ce refuge secret, l’intuition est la clé vers tous les possibles et tous les horizons. De l’inconnu émerge une tension poétique. Les enfants réagissent, et composent avec elle. L’invisible prend forme, le silence chante, les ombres dansent. C’est là qu’arrive ce NOUS puissant qui relie aux autres et à soi, oeil ouvert, coeur battant. Une trêve de douceur.

« Un îlot de poésie, un moment suspendu où le minéral prend des allures de vital. « Revue les parents et l’école

Cirque-Théâtre d'Elbeuf 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T11:00:00+01:00 – 2023-12-01T11:35:00+01:00

2023-12-02T15:00:00+01:00 – 2023-12-02T16:00:00+01:00