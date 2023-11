ANATOMIE DU DÉSIR – Boris Gibé Cirque-Théâtre d’Elbeuf Elbeuf, 24 novembre 2023, Elbeuf.

ANATOMIE DU DÉSIR – Boris Gibé 24 novembre – 2 décembre Cirque-Théâtre d’Elbeuf Sur réservation

Nous voilà invités à prendre place dans un panopticum anatomique, petit amphithéâtre circulaire en forme de puits, pour vivre une aventure sensorielle inédite, aux frontières de l’expérience scientifique, de la magie et de l’entre-sort forain. Anatomie du désir démarre par une expérience culinaire dans le noir total… Jusqu’à ce que progressivement, un ballet d’étincelles nous donne l’illusion du cosmos. Voilà nos sens en éveil. Le voyage peut commencer ! Nous avons rendez-vous avec Vénus, la déesse de l’amour ! Pour nous, la femme la plus regardée à travers les siècles ouvre enfin les yeux et se dévoile comme jamais, dans un striptease anatomique qui confine au freak show. Une écume phosphorescente éclaire les contours floutés d’un corps de femme en lévitation. On glisse du corps céleste au corps anatomique et du charnel à l’étrange.

Car devant nous, c’est une Vénus de cire qui reprend vie. Les « Vénus Anatomiques » apparaissent à la Renaissance pour reproduire, en cire d’abeille, des modèles d’organes ou de parties du corps hyper réalistes destinés aux étudiants en médecine. Une formule destinée à stimuler le désir d’apprendre… Étudier le corps sublime de la Vénus, c’est alors marcher dans les pas de Dieu. Comprendre l’anatomie, c’est accéder aux mystères de l’univers. Au centre de son théâtre miniature, Boris Gibé nous convie à un effeuillage organique hors du commun, porté par des airs de Wagner et Vivaldi. Et la magie opère…

• Pass 2 spectacles : Curiosités et Affinités Anatomie du Désir + L’Absolu

> avec la carte d’adhésion, le 2e spectacle est à 6€ (au lieu de 9€ ou 11€)

> sans la carte d’adhésion, le 2e spectacle est à 11€ (au lieu de 13€ ou 17€)

Cirque-Théâtre d’Elbeuf 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.cirquetheatre-elbeuf.com/spectacle/anatomie_du_desir/1762 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0232131050 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

2023-12-02T18:00:00+01:00 – 2023-12-02T19:30:00+01:00