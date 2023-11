ON NE FAIT PAS DE PACTE AVEC LES BÊTES – Mosi Espinoza et Justine Berthillot Cirque-Théâtre d’Elbeuf Elbeuf, 17 novembre 2023, Elbeuf.

ON NE FAIT PAS DE PACTE AVEC LES BÊTES – Mosi Espinoza et Justine Berthillot 17 et 18 novembre Cirque-Théâtre d’Elbeuf Sur réservation

Dans le cadre de la Nuit du cirque #2.

Premières.

Cette nouvelle création franco-péruvienne nous plonge au coeur de la forêt amazonienne dans un voyage acrobatique qui joue avec les lois de la nature et des esprits, le vrai et le faux, le passé et le présent.

Prenant ses racines dans le cinéma de Werner Herzog et de son film Fitzcarraldo, elle évoque de façon tragi-comique la folie de l’homme occidental déterminé à piétiner son environnement par soif de conquête,

et les luttes culturelles ou écologiques que suscite cette voracité. Adapté de l’histoire réelle du péruvien Carlos Fitzcarrald, baron du caoutchouc au début du XXè siècle, le film retraçait le projet mégalomaniaque d’un homme passionné d’opéra, fan absolu de Caruso et prêt à tout pour construire un théâtre lyrique en plein coeur de la jungle. Comme raser une colline pour y faire passer son bateau ! Avec leurs corps d’acrobates, leur amour du jeu, de l’épique et de l’absurde, Mosi Espinosa et Justine Berthillot bousculent avec une drôlerie féroce le mythe de l’Homme blanc et du conquistador. Sur scène, une forêt, une montagne, les vestiges d’architectures

abandonnées ou une vieille pirogue échouée cohabitent avec des décors qui constituent un espace de création acrobatique et chorégraphique pour les deux artistes. Mêlant l’histoire et la fiction, l’opéra, la peinture, le langage du corps, On ne fait pas de pacte avec les bêtes est une aventure ancestrale et moderne qui ouvre de nombreux imaginaires et nous invite à voguer sur une feuille de tabac…

« Justine Berthillot et Mosi Espinoza créent en tandem un spectacle total, une « forêt de présences » dans une épopée amazonienne qui interroge les formes de domination. » La Terrasse

Bord de piste : rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du vendredi 17 novembre.

• Pass 2 spectacles : Nuits du cirque

Salto (Nuit du cirque #1) + On ne fait pas de pacte avec les bêtes (Nuit du cirque #2)

> avec la carte d’adhésion, le 2e spectacle est à 6€ (au lieu de 9€ ou 11€)

> sans la carte d’adhésion, le 2e spectacle est à 11€ (au lieu de 13€ ou 17€)

Cirque-Théâtre d'Elbeuf 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T22:00:00+01:00

2023-11-18T18:00:00+01:00 – 2023-11-18T19:30:00+01:00