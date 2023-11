LA FABULEUSE HISTOIRE DE BASARKUS – Académie Fratellini x Sylvère Lamotte Cirque-Théâtre d’Elbeuf Elbeuf, 11 novembre 2023, Elbeuf.

LA FABULEUSE HISTOIRE DE BASARKUS – Académie Fratellini x Sylvère Lamotte 11 et 12 novembre Cirque-Théâtre d’Elbeuf Sur réservation

Dans le cadre de la Nuit du cirque #1.

Spectacle Jeune Public

BasarKus a deux têtes, plein de bras et de multiples jambes. Il en a toujours été ainsi. Il est heureux en jouant de la guitare à quatre mains, en sautant et en jonglant partout. Mais c’est en découvrant qu’il a deux coeurs qu’il se pose la question avec effroi : « Suis-je Un ou Deux ? Si je suis deux, je suis qui moi ? » S’ils sont deux, ils semblent unis pour la vie ! Comme collés, inséparables et indivisibles… Plus forts, en sécurité. À deux ! Mais poussés par une furieuse envie de découverte, ils vont tenter de se dissocier. C’est la chose la plus effrayante et excitante qu’ils aient faite. Leurs jeux consistent désormais à surmonter leurs peurs et à expérimenter

coûte que coûte la séparation. Au cours de leurs aventures, ils découvrent qui ils sont et de quoi ils sont vraiment

capables, seuls. La quête d’identité et la notion d’hybridité sont au centre de cette histoire. Où commence et où finit mon corps ? Qui est cet autre que moi ? Autant de questions à hauteur d’enfants sur le rapport à soi et aux autres. Faisant dialoguer jonglage, acrobatie et danse contact, Sylvère Lamotte signe là une chorégraphie intimiste et poétique pour les tout-petits.

« Une courte fable sur le courage d’explorer, sur la découverte de soi… qui est en même temps prise de conscience de l’Autre. » Scène Web

« Des aventures qui ne manquent ni d’humour ni de talent ». TTT Télérama

Boum à l’issue des représentations tout public.

Cirque-Théâtre d'Elbeuf 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf

