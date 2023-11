SALTO – Cie El Nucleo Cirque-Théâtre d’Elbeuf Elbeuf, 10 novembre 2023, Elbeuf.

SALTO – Cie El Nucleo 10 – 12 novembre Cirque-Théâtre d’Elbeuf Sur réservation

Dans le cadre de la Nuit du cirque #1.

12 acrobates, 12 parcours, 1 chrono… Le but : que chaque interprète cumule 10 minutes de vol en l’air durant le spectacle. Ce défi sera-t-il relevé ? Ou remis en question ? Un challenge qui invite les interprètes, chanteuse et musicien inclus, à user d’imagination et de stratégie. Trampoline, bascules, barres russes agrémentent un plateau pensé comme une aire de jeux, espace d’affrontement comme de collaboration. Salto, c’est la tentative

d’évasion, l’élan vers l’ailleurs, la prise de risque face au vide. La détermination de toujours essayer, recommencer, au-delà du vertige. C’est aussi le rite de passage propre à tout envol, à la manière du « saut de boeuf » de la culture Hamar en Ethiopie, qui marque le passage à l’âge adulte. Nouvelle création de la compagnie rouennaise El Nucleo, ce spectacle est à la fois une expérimentation acrobatique, une étude des inégalités et une ode à l’émancipation. Défiant d’un même geste les déterminismes sociaux et les lois de la gravité, s’arrachant aux contraintes terrestres, les voltigeurs nous entrainent dans une galvanisante quête de liberté.

Bord de piste : rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du vendredi 10 novembre.

• Pass 2 spectacles : Nuits du cirque

Salto (Nuit du cirque #1) + On ne fait pas de pacte avec les bêtes (Nuit du cirque #2)

> avec la carte d’adhésion, le 2e spectacle est à 6€ (au lieu de 9€ ou 11€)

> sans la carte d’adhésion, le 2e spectacle est à 11€ (au lieu de 13€ ou 17€)

Cirque-Théâtre d'Elbeuf 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf

