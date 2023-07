Exposition : 150 ans de sport à Elbeuf Cirque-théâtre d’Elbeuf Elbeuf Catégories d’Évènement: Elbeuf

Seine-Maritime Exposition : 150 ans de sport à Elbeuf Cirque-théâtre d’Elbeuf Elbeuf, 16 septembre 2023, Elbeuf. Exposition : 150 ans de sport à Elbeuf 16 et 17 septembre Cirque-théâtre d’Elbeuf Exposition photographique autour des sports présents sur le territoire elbeuvien, de 1850 à 2000 (football, basket, cyclisme, Fêtes de la jeunesse, boxe). Cirque-théâtre d’Elbeuf 2 rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf-sur-Seine Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie 02 32 13 10 50 http://www.cirquetheatre-elbeuf.com Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Elbeuf, Seine-Maritime Autres Lieu Cirque-théâtre d'Elbeuf Adresse 2 rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf-sur-Seine Ville Elbeuf Departement Seine-Maritime Lieu Ville Cirque-théâtre d'Elbeuf Elbeuf

Cirque-théâtre d'Elbeuf Elbeuf Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/elbeuf/