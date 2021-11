Cirque sur Glace avec le Cirque Medrano au J4 de Marseille Bouches-du-Rhône, 4 décembre 2021, Marseille.

Cirque sur Glace avec le Cirque Medrano au J4 de Marseille

du samedi 4 décembre au samedi 8 janvier 2022 à Bouches-du-Rhône

[**Cirque sur Glace avec le Cirque Medrano au J4 de Marseille**](https://the-place-to-be.fr/evenement/feerie-sur-glace-au-j4-a-marseille/) —————————————————————————————————————————————— Du 04 décembre 2021 au 09 janvier 2022 Lieu : CHAPITEAU MEDRANO : Esplanade du J4 / Mucem – 13002 MARSEILLE Les fêtes de Noël sont l’occasion pour toute la famille de se retrouver et de partager un moment unique autour d’un **grand spectacle festif et inédit de cirque pour toute la famille !** Sous le grand Chapiteau scintillant de mille lumières, installez-vous dans la douceur sucrée du Popcorn savamment caramélisé, du parfum enivrant de la barbe à papa, et des effluves boisées émanant de la sciure. **Prenez place autour de cette piste magique**, ce cercle parfait et enchanté, prêt à accueillir les étoiles du cirque, des artistes venus des quatre coins de la planète dans un seul et unique but : vous émerveiller ! [**En savoir plus ICI**](https://the-place-to-be.fr/evenement/feerie-sur-glace-au-j4-a-marseille/)

24

Un show époustouflant avec les stars mondiales du Cirque !

Bouches-du-Rhône Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T22:00:00;2021-12-05T14:00:00 2021-12-05T22:00:00;2021-12-06T14:00:00 2021-12-06T22:00:00;2021-12-07T14:00:00 2021-12-07T22:00:00;2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T22:00:00;2021-12-09T14:00:00 2021-12-09T22:00:00;2021-12-10T14:00:00 2021-12-10T22:00:00;2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T22:00:00;2021-12-12T14:00:00 2021-12-12T22:00:00;2021-12-13T14:00:00 2021-12-13T22:00:00;2021-12-14T14:00:00 2021-12-14T22:00:00;2021-12-15T14:00:00 2021-12-15T22:00:00;2021-12-16T14:00:00 2021-12-16T22:00:00;2021-12-17T14:00:00 2021-12-17T22:00:00;2021-12-18T14:00:00 2021-12-18T22:00:00;2021-12-19T14:00:00 2021-12-19T22:00:00;2021-12-20T14:00:00 2021-12-20T22:00:00;2021-12-21T14:00:00 2021-12-21T22:00:00;2021-12-22T14:00:00 2021-12-22T22:00:00;2021-12-23T14:00:00 2021-12-23T22:00:00;2021-12-24T14:00:00 2021-12-24T22:00:00;2021-12-25T14:00:00 2021-12-25T22:00:00;2021-12-26T14:00:00 2021-12-26T22:00:00;2021-12-27T14:00:00 2021-12-27T22:00:00;2021-12-28T14:00:00 2021-12-28T22:00:00;2021-12-29T14:00:00 2021-12-29T22:00:00;2021-12-30T14:00:00 2021-12-30T22:00:00;2021-12-31T14:00:00 2021-12-31T22:00:00;2022-01-01T14:00:00 2022-01-01T22:00:00;2022-01-02T14:00:00 2022-01-02T22:00:00;2022-01-03T14:00:00 2022-01-03T22:00:00;2022-01-04T14:00:00 2022-01-04T22:00:00;2022-01-05T14:00:00 2022-01-05T22:00:00;2022-01-06T14:00:00 2022-01-06T22:00:00;2022-01-07T14:00:00 2022-01-07T22:00:00;2022-01-08T14:00:00 2022-01-08T22:00:00