[Cirque] Spectacle de feu, 2 décembre 2022, .

[Cirque] Spectacle de feu



2022-12-02 19:50:00 19:50:00 – 2022-12-02

Tanguy Circo présente dans ce spectacle plusieurs numéros de cracheur de feu, jongleur et acrobate, et nous raconte sa vie circassienne depuis 10 ans, mêlant à la fois joie, tristesse et surtout la force. Un mélange de deux univers : le feu et le cirque.

