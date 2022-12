Cirque : Slava’s Snowshow Le Havre, 15 janvier 2023, Le Havre .

Cirque : Slava’s Snowshow

Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

2023-01-15 17:00:00 – 2023-01-15

Le Havre

Seine-Maritime

Slava Polunin.

Il neige des plumes et des clowns

Le mythique spectacle du clown russe Slava est de retour au Havre ! Plus de trente ans après sa création, cet éloge doux et dingue à la fantaisie n’a rien perdu de sa poésie et de son âme d’enfant. Au centre d’une épopée qui déborde le plateau de toutes parts, vous rencontrerez un personnage tendre et hirsute, grand échalas empêtré dans son costume trop grand.

Flanqué d’une bande d’étranges compagnons, tout aussi loufoques et irrévérencieux, il transforme le théâtre en un magnifique terrain de jeu pour un équipage un peu fêlé. La magie du clown opère alors que la logique part en vrille quand le public passe du rire aux larmes, essuie une pluie de plumes ou une tempête de neige.

Sans un mot et avec la simple poésie d’images saisissantes, Slava et ses acolytes créent un monde féérique fait de rires et d’aventures, aussi démesuré que les rêves des enfants et les utopies des grands. Leurs bulles de malice éclatent un peu partout dans la salle et sur la scène, et ce sont tous les visages qui s’éclairent comme par magie. Pas étonnant que ce spectacle ait déjà fait plusieurs tours du monde : il rend tout simplement heureux !

Durée : 1h30 (avec entracte)

A partir de 8 ans.

billetterie@levolcan.com +33 2 35 19 10 20 https://www.levolcan.com/

Le Havre

