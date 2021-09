Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges, Vosges CIRQUE ROUAGES ‘ MALANDRO’ Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Ceux qui partent sont ceux qui restent – huis clos circassien (Trapèze, bascule, danse, corde volante, musique, voix, cadre, portés). Dès 11 ans.

Dans un sens contemporain, le malandro est un jeune voyou au Venezuela ou au Brésil, conscient de son image, disposé à utiliser la violence pour établir son statut social. Malandro?traite de manière poétique et visuelle de la vie dans un souterrain qui a tout d'une cour des miracles. Par?l'évocation d'imageries des laissés-pour-compte et autres conditions d'existence dans les marges, le spectacle entend aborder non seulement les mécanismes d'invisibilité que l'on côtoie dans notre société mais aussi l'importance de cultiver la mémoire et la solidarité pour s'en sortir. Malandro est avant tout un appel furieux à faire corps pour transcender les épreuves de la vie, en brandissant la rage de vivre et la liberté comme étendards.? Prisonniers d'un huis clos infernal, les artistes de la piste mènent une enquête mentale sur les raisons de leur propre enfermement.

