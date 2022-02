Cirque Romane Ritz Place de la Citoyenneté Roubaix Catégories d’évènement: Nord

du jeudi 17 février au dimanche 27 février

Clowns, jongleurs et acrobates assureront un show magique. Durée du spectacle 1h30.

Enfants : 5€ / Adultes : 10€

Le cirque Romane Ritz s’installe Place de la Citoyennenté. Place de la Citoyenneté 71 avenue de Verdun, Roubaix Roubaix Est Nord

2022-02-17T16:00:00 2022-02-17T17:30:00;2022-02-18T16:00:00 2022-02-18T17:30:00;2022-02-19T16:00:00 2022-02-19T17:30:00;2022-02-20T16:00:00 2022-02-20T17:30:00;2022-02-23T16:00:00 2022-02-23T17:30:00;2022-02-25T18:00:00 2022-02-25T19:30:00;2022-02-26T16:00:00 2022-02-26T17:30:00;2022-02-27T15:00:00 2022-02-27T16:30:00

