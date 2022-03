Cirque – Portés de Femmes Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda Catégories d’évènement: Dordogne

Sarlat-la-Canéda

Cirque – Portés de Femmes Sarlat-la-Canéda, 8 mars 2022, Sarlat-la-Canéda. Cirque – Portés de Femmes Rue Gaubert Centre Culturel Sarlat-la-Canéda

2022-03-08 – 2022-03-08 Rue Gaubert Centre Culturel

Sarlat-la-Canéda Dordogne Sarlat-la-Canéda 22 22 EUR Femmes ! il est temps de se retrouver ! Les 17 femmes présentes donnent à voir un univers éclectique, aux esthétiques bigarrées. Incarnées par la déclinaison de techniques acrobatiques et le mélange de styles théâtraux. Elles jouent à ce jeu festif, explosif, ludique, dangereux même. Le risque poétique d'être vues, regardées, critiquées, décevantes ou dérangeantes. Elles le prennent car il leur paraît indispensable delivrer leurs corps et leurs espoirs tel un cri de liberté, un manifeste, un engagement politique. Dans ce spectacle les artistes sont conscientes d'être : Des femmes, des acrobates, une masse, un ensemble aux possibilités infinies, différentes, convaincues, douces, masculines, des mamans, beaucoup, des pandas, incapables, fortes, lyriques, des signes astrologiques, hormono-réglées, des objets de désir, une équipe de rugby, des beautés, des absurdes, des innommées, des super +33 5 53 31 09 49 Patrick Fabre

