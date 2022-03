[Cirque] Play/Replay Dieppe, 24 mars 2022, Dieppe.

[Cirque] Play/Replay Quai Bérigny Dieppe Scène Nationale Dieppe

2022-03-24 20:00:00 – 2022-03-24 21:15:00 Quai Bérigny Dieppe Scène Nationale

Dieppe Seine-Maritime

Un grand spectacle burlesque, ravissant et inoubliable, qui conjugue les arts du cirque et les codes du cinéma d’action !

Ce spectacle est né de l’évidence d’une rencontre : celle de la jeune compagnie The Rat Pack et du comédien et metteur en scène Jos Houben, à l’humour british et au sens de l’absurde décapant. Dans une esthétique singulière et atypique, huit artistes jouent avec les codes du cinéma d’action en faisant appel à notre imaginaire collectif. La mort, le risque, les explosions, les bagarres et les cascades sont autant de lieux communs qui leur permettent de mettre en lumière leur grande maîtrise des techniques circassiennes : acrobaties, main-à-main, acro-danse, pole danse, etc. Avec un humour semblable à celui des Monty Python, ils transposent les eff ets du cinéma sur le plateau en les mettant au service d’un scenario à plusieurs niveaux de lecture. Le spectateur est tenu en haleine grâce à une écriture précise et cohérente où chaque mot et chaque action engendre des conséquences aussi surprenantes qu’inattendues. L’intensité émotionnelle est renforcée par l’importance accordée à la musique du groupe Chinese Man, un collectif hip hop et électro français internationalement connu. Un spectacle à ne pas manquer !

Mise en scène The Rat Pack & Jos Houben

The Rat Pack Compagnie

Cirque dès 6ans

SCÈNE OUVERTE avant le spectacle

Par les élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental Camille Saint-Saëns.

➔ 19h | Bar de DSN | Entrée libre

Réservation conseillée

Un grand spectacle burlesque, ravissant et inoubliable, qui conjugue les arts du cirque et les codes du cinéma d’action !

Ce spectacle est né de l’évidence d’une rencontre : celle de la jeune compagnie The Rat Pack et du comédien et metteur en…

Un grand spectacle burlesque, ravissant et inoubliable, qui conjugue les arts du cirque et les codes du cinéma d’action !

Ce spectacle est né de l’évidence d’une rencontre : celle de la jeune compagnie The Rat Pack et du comédien et metteur en scène Jos Houben, à l’humour british et au sens de l’absurde décapant. Dans une esthétique singulière et atypique, huit artistes jouent avec les codes du cinéma d’action en faisant appel à notre imaginaire collectif. La mort, le risque, les explosions, les bagarres et les cascades sont autant de lieux communs qui leur permettent de mettre en lumière leur grande maîtrise des techniques circassiennes : acrobaties, main-à-main, acro-danse, pole danse, etc. Avec un humour semblable à celui des Monty Python, ils transposent les eff ets du cinéma sur le plateau en les mettant au service d’un scenario à plusieurs niveaux de lecture. Le spectateur est tenu en haleine grâce à une écriture précise et cohérente où chaque mot et chaque action engendre des conséquences aussi surprenantes qu’inattendues. L’intensité émotionnelle est renforcée par l’importance accordée à la musique du groupe Chinese Man, un collectif hip hop et électro français internationalement connu. Un spectacle à ne pas manquer !

Mise en scène The Rat Pack & Jos Houben

The Rat Pack Compagnie

Cirque dès 6ans

SCÈNE OUVERTE avant le spectacle

Par les élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental Camille Saint-Saëns.

➔ 19h | Bar de DSN | Entrée libre

Réservation conseillée

Quai Bérigny Dieppe Scène Nationale Dieppe

dernière mise à jour : 2022-01-02 par