CIRQUE PLAISIR – MACHEFER Balma, 19 janvier 2023, Balma Balma.

61 Rue Saint-Jean LA GRAINERIE Balma Haute-Garonne LA GRAINERIE 61 Rue Saint-Jean

2023-01-19 – 2023-01-19

Chez nous, il y a et des porteuses et des voltigeurs, du cerceau aerien et de la capilotraction, des danseurs sur fil souple et des jongleurs en slip, des cascadeurs maladroits et des Mercedes, qu’ont pas un pet de jeu, des poèmes et du rock’n’roll, de la fumée et du violoncelle pour vous raconter mille histoires…

Cabaret de cirque mais pas que.

Spectacle sous chapiteau.

+33 5 61 24 33 91 http://la-grainerie.net/programmation/cirque-plaisir-machefer-2

