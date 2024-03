CIRQUE PLAISIR « MACHEFER » Lieu-dit Moundo Aurignac, samedi 30 mars 2024.

CIRQUE PLAISIR « MACHEFER » Lieu-dit Moundo Aurignac Haute-Garonne

Le Cirque Plaisir est là, chez vous, pour vous, et on parie que vous n’avez jamais vu un truc comme ça !

Chez eux, il y a et des porteuses et des voltigeurs.

De la corde lisse et de la capillotraction.

Des danseurs sur fil souple et des musiciens volants.

Des cascadeurs maladroits et une vielle 405 qu’a pas un pet de jeu.

De la fumée et du violoncelle.

Des poèmes et du Rock’n’Roll pour vous raconter mille histoires…

Des histoires qu’on s’en fiche que ce soit vrai du moment que c’est beau.

Dans la grande chaleur

Dans le feux de nos rêves spectaculaires

C’est là qu’apparaît le Mâchefer

Une fresque poétique et ridicule portée par la magie du chapiteau.

Un spectacle actuel et joyeux, enveloppé de musique live !

Attention: la séance du dimanche 31 mars est à 18h !!!

Restauration et buvette sur place 12 EUR.

Lieu-dit Moundo LA GLISSADE

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie reservation.cirqueplaisir@gmail.com

