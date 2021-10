Paris Pelouse de Reuilly île de France, Paris Cirque Pinder Pelouse de Reuilly Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Cirque Pinder Pelouse de Reuilly, 3 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 3 décembre 2021 au 9 janvier 2022 :

lundi, mercredi de 9h à 17h30

et jeudi, vendredi de 9h à 17h

et mardi de 8h à 12h30

payant

Le Cirque Pinder reprends ses quartiers sur la Pelouse de Reuilly avec son nouveau spectacle du 3 décembre 2021 au 9 janvier 2022. L’occasion de retrouver la famille Edelstein au complet pour des numéros dans la pure tradition circassienne. La famille Edelstein, Gilbert, Andrée, Frédéric et Sophie vous proposent de venir découvrir leur nouveau spectacle de Vrai Cirque Traditionnel « comme avant », sans la présentation d’animaux sauvages. Depuis plus de 160 ans, Pinder a toujours évolué avec son temps pour proposer des spectacles novateurs dans le respect de la tradition. Une longévité exceptionnelle qui en a fait l’un des géants mondiaux du cirque. Acrobates, voltigeurs, clowns, magiciens, contorsionnistes, cavalerie, forment une véritable troupe qui vous éblouira avec des performances spectaculaires. Spectacles -> Cirque / Art de la Rue Pelouse de Reuilly Pelouse de Reuilly Paris 75012

8 : Montgallet (130m) 1, 8 : Reuilly – Diderot (526m)

Contact :Cirque pinder https://cirquepinder.com/ https://www.facebook.com/CirquePinderOfficiel/ Spectacles -> Cirque / Art de la Rue Enfants;En famille;Noël

Date complète :

2021-12-06T09:00:00+01:00_2021-12-06T17:30:00+01:00;2021-12-08T09:00:00+01:00_2021-12-08T17:30:00+01:00;2021-12-13T09:00:00+01:00_2021-12-13T17:30:00+01:00;2021-12-15T09:00:00+01:00_2021-12-15T17:30:00+01:00;2021-12-20T09:00:00+01:00_2021-12-20T17:30:00+01:00;2021-12-22T09:00:00+01:00_2021-12-22T17:30:00+01:00;2021-12-27T09:00:00+01:00_2021-12-27T17:30:00+01:00;2021-12-29T09:00:00+01:00_2021-12-29T17:30:00+01:00;2022-01-03T09:00:00+01:00_2022-01-03T17:30:00+01:00;2022-01-05T09:00:00+01:00_2022-01-05T17:30:00+01:00;2021-12-03T09:00:00+01:00_2021-12-03T17:00:00+01:00;2021-12-09T09:00:00+01:00_2021-12-09T17:00:00+01:00;2021-12-10T09:00:00+01:00_2021-12-10T17:00:00+01:00;2021-12-16T09:00:00+01:00_2021-12-16T17:00:00+01:00;2021-12-17T09:00:00+01:00_2021-12-17T17:00:00+01:00;2021-12-23T09:00:00+01:00_2021-12-23T17:00:00+01:00;2021-12-24T09:00:00+01:00_2021-12-24T17:00:00+01:00;2021-12-30T09:00:00+01:00_2021-12-30T17:00:00+01:00;2021-12-31T09:00:00+01:00_2021-12-31T17:00:00+01:00;2022-01-06T09:00:00+01:00_2022-01-06T17:00:00+01:00;2022-01-07T09:00:00+01:00_2022-01-07T17:00:00+01:00;2021-12-07T08:00:00+01:00_2021-12-07T12:30:00+01:00;2021-12-14T08:00:00+01:00_2021-12-14T12:30:00+01:00;2021-12-21T08:00:00+01:00_2021-12-21T12:30:00+01:00;2021-12-28T08:00:00+01:00_2021-12-28T12:30:00+01:00;2022-01-04T08:00:00+01:00_2022-01-04T12:30:00+01:00

illustration facebook

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Pelouse de Reuilly Adresse Pelouse de Reuilly Ville Paris lieuville Pelouse de Reuilly Paris