Cirque Piedon La Ciotat, samedi 24 février 2024.

Cirque Piedon La Ciotat Bouches-du-Rhône

Le Cirque Piedon a le plaisir de vous annoncer sa toute première venue à La Ciotat pour une première édition mémorable.

Préparez-vous à vivre des instants magiques sous son grand chapiteau !Familles

Le Cirque Piedon propose un spectacle de haute qualité qui allie tradition et modernité. Le cirque ne recourt pas à l’utilisation d’animaux sauvages mais propose plutôt des performances époustouflantes réalisées par des artistes hautement qualifiés et passionnés.



Le spectacle du Cirque Piedon présente une grande variété de numéros, allant des acrobaties aux performances aériennes en passant par la magie et la comédie. Les artistes exécutent des prouesses incroyables défiant les lois de la gravité et laissant le public sans voix.



Chaque numéro est soigneusement conçu pour susciter l’émerveillement et l’admiration des spectateurs avec des costumes et des décors de qualité supérieure. Les numéros sont également accompagnés d’une musique originale et envoûtante créée spécialement pour le spectacle.



Le Cirque Piedon est fier de proposer un spectacle familial où petits et grands peuvent apprécier ensemble les performances étonnantes et divertissantes. La participation du public est souvent sollicitée créant une ambiance festive et interactive.



Dans l’ensemble, le spectacle du Cirque Piedon est une expérience inoubliable qui transporte les spectateurs dans un monde de magie, d’émotions et de performances incroyables. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 16:00:00

fin : 2024-03-11 17:30:00

Esplanade Langlois

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cirquefamillepiedon@gmail.com

L’événement Cirque Piedon La Ciotat a été mis à jour le 2024-02-01 par Office de Tourisme de La Ciotat