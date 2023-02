Cirque Phénix – Rhapsodie (Tournée) ZENITH D’AUVERGNE, 10 février 2023, COURNON D AUVERGNE.

Cirque Phénix – Rhapsodie (Tournée) ZENITH D’AUVERGNE. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:00 (2023-02-08 au ). Tarif : 36.0 à 57.0 euros.

QUARTIER LIBRE PRODUCTIONS, ALAIN M. PACHERIE ET LE CIRQUE PHENIX, PRESENTENT (PLATESV-R-2020-005541/42) AVEC TF1 ET LE FIGARO RHAPSODIE est une incarnation du rêve de Nelson Mandela, d’une nation universelle. L’esprit et l’énergie règneront en maître dans ce spectacle où la tradition du répertoire acrobatique circassien sera ponctuée de tubes musicaux pop rock allant de Queen à Elton John en passant par Tina Turner et Johnny Clegg. Un grand spectacle sans animaux conçu pour petits et grands. Durée : 2 heures dont 20 minutes d’entracte UN VOYAGE ACROBATIQUE ET MUSICAL RYTHMÉ?PAR 18 MUSICIENS LIVE ET 18 ACROBATESRéservation PMR : 02 32 18 64 83 Cirque Phénix Cirque Phénix

ZENITH D’AUVERGNE COURNON D AUVERGNE PLAINE DE SARLIEVE Puy-de-Dme

Réservation PMR : 02 32 18 64 83

