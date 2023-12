43E FESTIVAL MONDIAL DU CIRQUE DE DEMAIN – SPECTACLE A CIRQUE PHENIX Paris, 25 janvier 2024, Paris.

Festival mondial du cirque de demain 2024Spectacle A le Jeudi 25 Janvier 2024 à 20h30 Le Festival Mondial du Cirque de Demain est la plus prestigieuse manifestation dédiée aux arts du cirque au monde. C’est une compétition exceptionnelle qui récompense chaque année les meilleurs artistes de la planète.Présenté avec un humour irrésistible par Calixte de Nigremont, c’est aussi un formidable temps de partage, riche d’émotions, de surprises et d’émerveillement.Dans une ambiance extraordinaire, un public enthousiaste où se mêlent professionnels, amateurs et étudiant, applaudira une sélection d’artistes issus d’une quinzaine de nations dans un éventail toujours renouvelé de propositions artistiques et techniques inédites.Un jury international décernera prix et médailles et vous aurez vous aussi la possibilité de voter pour décerner le Prix du Public ! C’est à Paris et c’est à ne manquer sous aucun prétexte !- Spectacle A le Jeudi 25 Janvier 2024 à 20h30 et le Samedi 27 Janvier 2024 à 20h30- Spectacle B le Vendredi 26 janvier 2024 à 20h30 et le Samedi 27 Janvier 2024 à 14h30- Durée : 2h30 avec entracte inclusCette sélection ne comprend pas de sélection de numéro avec animaux.A l’issue des délibérations le samedi soir dans la nuit, l’ensemble des lauréats exclusivement médaillés et primés constituera le spectacle des Lauréats du dimanche 28 janvier 2024 à 15h00 avec la remise des prix en direct sur scène et en présence du public.C’est à Paris et c’est à ne pas manquer sous aucun prétexte !

Tarif : 15.00 – 85.00 euros.

Début : 2024-01-25 à 20:30

CIRQUE PHENIX PLACE CARDINAL LAVIGERIE 75012 Paris 75