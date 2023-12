LES ETOILES DU CIRQUE DE PEKIN CIRQUE PHENIX Paris, 5 janvier 2024, Paris.

LE CIRQUE PHENIX (L.2-752424&3-752409) présente : ce spectacle Alain M. Pacherie et Le Cirque Phénix (PLATESV-R-2020-005541/005542) présentent Le Cirque Phenix -Avec TF1 & LE FIGAROLes Jeux du CirqueInterprété par les Etoiles du Cirque de PékinLe cirque PHENIX est allé puiser dans l’incroyable vivier de talents acrobatiques en Chine.Dans ce spectacle inédit, Les Jeux Du Cirque, il met en lumière les passerelles entre athlètes et acrobates de cirque.Au programme, les 40 meilleurs artistes du moment revisitent le patrimoine acrobatique dans un style sportif à couper le souffle.En piste, un numéro collectif de vélos qui fait référence au cyclisme. Également un extraordinaire numéro de jonglerie aux ballons, discipline à laquelle les artistes chinois excellent,ou encore des figures aux barres parallèles et asymétriques jamais vues et la parade des animaux d’Asie en ballons recyclable….Et pleins d’autres surprises plus spectaculaires les unes que les autres.Durée : 1h50 dont 20 minutes d’entracte

Tarif : 20.00 – 95.00 euros.

Début : 2024-01-05 à 14:30

CIRQUE PHENIX PLACE CARDINAL LAVIGERIE 75012 Paris 75