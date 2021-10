Paris Pelouse de Reuilly île de France, Paris Cirque Phénix : Gaïa, par les femmes des cirques du monde Pelouse de Reuilly Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Cirque Phénix : Gaïa, par les femmes des cirques du monde Pelouse de Reuilly, 20 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 20 novembre 2021 au 16 janvier 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 13h30 à 22h

payant

Cette saison, le Cirque Phénix fête ses 20 ans et vous présente Gaïa : une superproduction de cirque de très haut niveau, exécutée par des femmes virtuoses venues du monde entier pour toute la famille. Un programme hors des sentiers battus, à couper le souffle ! 40 artistes virtuoses (acrobates, clowns, danseuses). Retrouvez-les du 20 novembre au 16 janvier. Adulée, élevée au rang de déesse, même à celui de mère de tous les Dieux, à travers la célèbre figure de Gaïa, la femme est à la fois la force créatrice et le principe nourricier. Qu’il s’agisse de littérature, de peinture ou de musique, la femme est omniprésente et ne cesse de nourrir l’imaginaire de son créateur. Elle est tour à tour héroïne, muse ou modèle. Singulière voire mystérieuse, elle est multiple et source inépuisable d’inspiration. Avec Gaïa, la voici portée sur la piste par le Cirque Phénix, où elle est sublimée avec force et poésie. Cette fresque acrobatique marquera le tournant du 20e anniversaire du Cirque Phénix, l’occasion d’affirmer son style unique et son audace sans cesse renouvelé. Donc au-rendez-vous de cette super production de cirque familiale, encore de l’inédit, de la performance hors des sentiers battus ! 40 artistes virtuoses (acrobates, clowns, danseuses, équilibristes, jongleuses…) Un orchestre de 10 musiciennes Parade des animaux du monde (marionnettes géantes) Casting et orchestre 100% féminin Un grand spectacle de cirque pour toute la famille Spectacles -> Cirque / Art de la Rue Pelouse de Reuilly Place du Cardinal Lavigerie Paris 75012

8 : Porte de Charenton (299m) 8 : Porte Dorée (381m)

Contact :Cirque Phénix https://www.cirquephenix.com/phenix/gaia-par-les-femmes-des-cirques-du-monde/ https://www.facebook.com/CirquePhenix/ https://twitter.com/CirquePhenix

Date complète :

