Compagnie Trat Petite histoire au hasard

Cirque aérien et musical

Sur la piste ronde, un guitariste se présente. Il va pouvoir commencer, le public est prêt.

Mais voilà qu’apparaît une circassienne pleine d’énergie.

Il joue la mélodie, elle est abasourdie, ses cordes à lui font de la musique, sa corde à elle, est dynamique.

Mêlant guitare et corps, chansons et corde, ils vont créer les règles de leurs propres jeux.

Ensemble, ils vont écrire leur petite histoire… un peu au hasard ! 66 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 17:00:00

fin : 2024-03-23

Route de Nouzilly

Beaumont-Louestault 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire culturopre@gmail.com

