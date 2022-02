Cirque : Petite Forme aérienne Académie Internationale des Arts du Spectacle Versailles Catégories d’évènement: Versailles

le mercredi 30 mars à 16:00

**Cirque : Petite Forme aérienne** par la Compagnie Alto Conte circassien où les personnages prennent vie le temps d’une histoire, en évoluant sur 2 agrès : le trapèze et le cercle aérien. Circassiens : Anne-Claire Gonnard et Guy Boutteville MERCREDI 30 MARS À 16H Domaine des grands Chênes Durée : 1h30 À partir de 3 ans Entrée libre Dans le cadre du Festival Baz’arts des mômes [https://compagnie-alto.com/](https://compagnie-alto.com/)

Académie Internationale des Arts du Spectacle 17, rue Anatole France 78000, Versailles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T16:00:00 2022-03-30T17:30:00

