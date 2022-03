Cirque Pépère – Zou Pleurtuit, 3 avril 2022, Pleurtuit.

Cirque Pépère – Zou Pleurtuit

2022-04-03 – 2022-04-03

Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Oh la la. Que ça fait longtemps !

Que vous avez grandi !

Le voilà enfin, ce report tant attendu !!

2 ans sans fête, y a de quoi être un peu rouillé ! Mais pas d’inquiétude, Détours de piste va bien s’occuper de nous !!

Vous n’aimez pas le cirque traditionnel mais vous aimez l’ambiance chapiteau, cuivre et rigolade, alors venez en famille, avec vos potes ou vos voisins.

On va rire, on va danser et surtout on va se retrouver !!!

Lien vers la billetterie: https://www.helloasso.com/…/zou-zik-4-detours-de-piste

Tarif : 5€

Dimanche 3 avril – 15h – espace Delta de Pleurtuit

+33 6 62 50 30 83

Pleurtuit

dernière mise à jour : 2022-03-01 par